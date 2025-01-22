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ПОЛІТИКА

Елітні північнокорейські війська стали "гарматним м'ясом" у боях за росію – BBC

22 січня 2025, 19:54
Елітні північнокорейські війська стали
Фото: Facebook Муженко
Північнокорейські війська за три місяці зазнали майже 40% втрат під час боїв у західній частині Курської області.

Журналісти, посилаючись на джерела, повідомили, що з 4000 убитих, поранених і полонених 1000 загинули до середини січня. Якщо дані підтвердяться, для Північної Кореї ці втрати будуть непоправними.

Північнокорейські війська за три місяці зазнали майже 40% втрат під час боїв у західній частині Курської області.

Про це повідомляє BBC з посиланням на західні урядові джерела.

Офіційні особи, які погодилися говорити на умовах анонімності, розповіли, що з приблизно 11 000 військовослужбовців, яких Північна Корея передала росії, бойові втрати становили 4 000 вбитими, пораненими, зниклими безвісти або захопленими в полон.

Також повідомляється, що з 4000 осіб 1000 загинули до середини січня. Якщо інформація підтвердиться, це будуть непоправні втрати для Північної Кореї.

Немає інформації, де лікують поранених, і коли та в якій кількості їх планують замінити. Але ці цифри вказують на надзвичайно високі витрати, які несе союзник Кремля голова держради КНДР Кім Чен Ин.

Північнокорейські війська, як повідомляється, з "елітного" підрозділу "Штурмовий корпус", імовірно, були кинуті в бій після порівняно невеликої підготовки.

"Це ледь навчені війська під командуванням російських офіцерів, яких вони не розуміють", — пояснив колишній командир танкового полку британської армії полковник Хаміш де Бреттон-Гордон. — Чесно кажучи, у них немає шансів. Їх кидають у м'ясорубку з невеликою ймовірністю вижити. Вони — гарматне м'ясо, і російські офіцери піклуються про них менше, ніж про своїх власних людей".

Нагадаємо, що протягом наступних двох місяців Північна Корея відправить нових солдатів на війну в Україні, щоб вони воювали на боці росії.

війнаКНДРвійськові

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