Еміратські ЗМІ розкрили деталі візиту Зеленського до ОАЕ .

Вважають, що візит стане "важливим доповненням до розвитку відносин двох країн на різних рівнях".

Зустріч Президента України Володимира Зеленського у неділю зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном стосувалася тем співпраці між країнами та міжнародних питань.

Про візит Глави української держави повідомляло еміратське інформаційне агентство WАМ (Emirates News Agency WAM), опублікувавши новину із заголовком "Мухаммад бін Заїд та Президент України обговорили питання посилення співпраці та регіональні та міжнародні питання", передає Укрінформ.

Спадкоємний принц Абу-Дабі, заступник Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян прийняв у неділю Президента України Володимира Зеленського.

За даними видання, під час зустрічі Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян висловив впевненість, що візит стане "важливим доповненням до розвитку відносин двох країн на різних рівнях".

Спадкоємний принц також передав вітання від президента ОАЕ шейха Халіфи бін Заїда Аль Нагаяна та його побажання подальшого прогресу, стабільності та процвітання Україні та її народу.

WAM акцентує на тому, що на початку зустрічі Президент України привітав керівництво та народ ОАЕ з успішним виведенням на орбіту Марса еміратського зонда "Надія", "наголосивши на важливості цього виняткового досягнення для потреб світової наукової спільноти та людства".

Як зазначає інформагентство, участь у переговорах з еміратського боку також брали заступник прем'єр-міністра - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян та заступник-прем’єр-міністр - міністр у справах президента шейх Мансур бін Заїд Аль Нагаян.

У ході зустрічі обговорювалися "шляхи зміцнення двосторонніх відносин та використання важливих можливостей, які мають обидві країни, для досягнення спільних інтересів".

Інформагентство зазначає, що Зеленський також обговорив різні аспекти технологічного, економічного, комерційного співробітництва та співробітництва між двома країнами на додаток до подій, пов'язаних з пандемією COVID і зусиллями, спрямованими на протистояння з нею, важливістю координації та співпраці між країнами світу для вирішення її наслідків.

Президент України також "висловив подяку та вдячність за підтримку, яку ОАЕ надають закладам охорони здоров'я у його країні з метою посилення їхніх спроможностей у боротьбі з пандемією коронавірусу".

"Його Високість та пан Президент обговорили також обговорили різні аспекти технологічного, економічного та комерційного співробітництва між двома країнами, поруч з розвитком пов'язаних з пандемією коронавірусу подій та міжнародної співпраці для подолання її наслідків на різних людських та економічних рівнях", - йдеться у матеріалі.

Крім того, у ході зустрічі Президент України та Спадкоємний принц емірату Абу-Дабі обговорили "регіональні та міжнародні проблеми та події, які становлять спільний інтерес, та обмінялися думками щодо них". Як зазначає WAM, Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян наголосив, що Об’єднані Арабські Емірати є "прихильником миру, стабільності та співіснування у регіоні та світі" і з огляду на це "завжди закликають до діалогу та політичного розв'язання проблем та конфліктів між країнами в усіх регіонах світу".

Зеленський під час зустрічі, за інформацією видання, наголосив також на прагненні розвивати напрямки співпраці між Україною та ОАЕ з огляду на наявність багатьох можливостей у різних сферах.

Крім того, WAM опублікувало новину про відвідування Президентом України меморіалу Вахат аль-Караму, національної та культурної пам'ятки Абу-Дабі, покликаної увічнити пам'ять про жертви та героїчні подвиги мучеників з ОАЕ щодо захисту своєї батьківщини та її досягнень.

У цій новині інформагентство повідомляє, що Зеленський був присутній на церемонії Почесної варти, потім поклав вінок до пам'ятника мученикам, що складається з 31 панелі, які спираються одна на одну, символізуючи солідарність між керівництвом, народом і солдатами ОАЕ.

Надалі Президенту провели екскурсію по Вахат аль-Карамі, по завершенню якої він залишив в журналі відвідувань відгук, висловивши глибоку повагу і вдячність відважним мученикам ОАЕ.

Нагадаємо, що Україна і ОАЕ підписали меморандуми про визнання водійських прав, інвестиції в агропром, розвиток туризму