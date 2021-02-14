Україна і ОАЕ підписали меморандуми про визнання водійських прав, інвестиції в агропром, розвиток туризму

Низку важливих двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами, було підписано під час візиту президента України Володимира Зеленського в ОАЕ.

Низку важливих двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами, було підписано під час візиту президента України Володимира Зеленського в ОАЕ, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт глави Української держави в неділю.

Зокрема, було підписано Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. "Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб’єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність", - йдеться в повідомленні.

Кабінет Міністрів України і уряд ОАЕ підписали угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, яка матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.

Також був підписаний "Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, матиме право керувати транспортним засобом тієї категорії, що зазначена у посвідченні водія, на території іншої країни протягом визначеного її національним законодавством періоду. Укладення цього Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку", - наголошується в повідомленні.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ покликаний заохочувати відповідальні іноземні інвестиції в сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією. Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів внаслідок впливу зміни клімату й негативних процесів.

Документи було підписано за результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі, що відбулася під головуванням Зеленського і спадкоємного принца емірату Абу-Дабі, заступника Верховного Головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.

Зеленський перебуває з офіційним візитом в ОАЕ 14-15 лютого.

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