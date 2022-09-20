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Емірати відправлять першу місію на Місяць

Ровер Rashid буде запущений з космодрому у Флориді завдяки ракеті-носію Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска
Емірати відправлять першу місію на Місяць
Об'єднані Арабські Емірати у листопаді цього року відправлять на Місяць свій перший ровер.
 

Про це повідомляє The National.

Вікно для запуску буде відкритим із 9 до 15 листопада.

Зазначається, що ровер Rashid буде запущений з космодрому у Флориді завдяки ракеті-носію Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.

Для ОАЕ це буде перша місія в рамках довгострокової програми дослідження Місяця, яка включатиме розробку та запуск кількох роверів і орбітальних апаратів.

Місія Rashid триватиме один місячний день або 14 земних днів. Його метою буде вивчення властивостей місячного ґрунту, петрографії та геології Місяця, руху пилу, а також стану плазми на поверхні Місяця та фотоелектронної оболонки.

Мета місії також полягає в тому, щоб приземлитися в кратері Атлас на ділянці Маре Фрігоріс, розташованій на крайньому півночі видимого з Землі боку Місяця.

 

 
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20 09 2022 09:39
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