НОВИНИРовер Rashid буде запущений з космодрому у Флориді завдяки ракеті-носію Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска
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Емірати відправлять першу місію на Місяць
Об'єднані Арабські Емірати у листопаді цього року відправлять на Місяць свій перший ровер.
Про це повідомляє The National.
Вікно для запуску буде відкритим із 9 до 15 листопада.
Зазначається, що ровер Rashid буде запущений з космодрому у Флориді завдяки ракеті-носію Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска.
Мета місії також полягає в тому, щоб приземлитися в кратері Атлас на ділянці Маре Фрігоріс, розташованій на крайньому півночі видимого з Землі боку Місяця.
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20 09 2022 09:39 МЕДІА
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