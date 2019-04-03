Енергетична компанія Ахметова отримала 5,3 мільярда гривень прибутку
Дохід "ДТЕК Енерго" в 2018 році склав 90786 млн грн, що на 35,6% менше, ніж у 2017 році (140,973 млрд грн), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Валовий прибуток компанії за минулий рік зменшився на 1,3% (0,247 млрд грн) у порівнянні з 2017 роком - до 19,267 млрд грн.
Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" в 2017 році отримало збиток 2,9 млрд грн, а виручка компанії за минулий рік становила 141,738 млрд грн. Ключовий вплив на підсумковий фінансовий результат 2017 року спричинили втрати активів у зоні АТО. Загальний збиток від списання і знецінення активів, а також перегляду зобов'язань становив 4,4 млрд грн. Звітність за 2018 рік компанія готувала без урахування цього чинника.
"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії в структурі холдингу ДТЕК.
ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.
Нагадаємо, що Господарський суд Києва відкрив провадження за нововиявленими обставинами у справі про примусове стягнення "Ощадбанком" 1,1 млрд гривень боргу з ТОВ "ЕСУ" Ріната Ахметова.
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