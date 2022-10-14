Енергетична криза - Франція вперше почала постачати газ до Німеччини

В межах угоди про "енергетичну солідарність" Німеччина зобов'язалася надавати Франції додаткову електроенергію в разі потреби, а в обмін на це Франція погодилася допомогти Німеччині з поставками газу

Французький оператор газотранспортної системи GRTgaz підтвердив початок постачання блакитного палива до Німеччини в межах двосторонньої угоди, покликаної зменшити залежність від росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поставки з Франції становлять менше 2% від щоденних потреб Німеччини, але вони є кроком на шляху диверсифікації джерел постачання енергоносіїв для Берліна.

GRTgaz заявив, що спочатку буде постачати 31 гігават-годин на добу по трубопроводу з прикордонного французького села Обергайбах. Максимальна добова потужність нового газового потоку становить 100 гігават-годин.

Нагадаємо, у вересні в межах угоди про "енергетичну солідарність" Німеччина зобов'язалася надавати Франції додаткову електроенергію в разі потреби, а в обмін на це Франція погодилася допомогти Німеччині з поставками газу.

"Якби у нас зараз не було європейської солідарності та інтегрованого, об'єднаного ринку, у нас були б серйозні проблеми", – заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Франція менше постраждала від перекриття росією поставок газу, оскільки більша частина її енергетичних потреб задовольняється за рахунок Норвегії та поставок скрапленого природного газу.