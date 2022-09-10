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Через дефіцит газу європейці повертаються до найстарішого у світі палива для тепла

На фоні розгортання енергетичної кризи в ЄС та наближення холодів європейці все частіше починають повертатись до деревини як найстарішого у світі палива для тепла.
Через дефіцит газу європейці повертаються до найстарішого у світі палива для тепла Фото: ukrbio.com
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Близько 70% європейського опалення припадає на природний газ і електроенергію, а внаслідок різкого скорочення постачання з Росії деревина, яку вже використовують близько 40 мільйонів людей для опалення, стала популярним товаром.
 
Ціни на деревні гранули зросли майже вдвічі до 600 євро за тонну у Франції. Угорщина заборонила експорт пелет, а Румунія обмежила ціни на дрова на шість місяців. Тим часом на постачання дров’яних печей тепер можуть знадобитися місяці.
 
"Ми повернулися до старих часів, коли люди не опалювали весь будинок. Вони сідали навколо багаття, використовували тепло від печі або відкритого вогню й лягали спати. Цієї зими цього буде набагато більше", — сказав виконавчий директор британського оптового продавця дров Certainly Wood Нік Снелл.
 
Повідомляється, що для багатьох європейців головна проблема полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб зберегти тепло в найближчі місяці. Занепокоєння стає дедалі гострішим, оскільки зимові холоди наближаються, а потреба в опаленні може створити проблеми для здоров’я та навколишнього середовища. 
 
У шведському агентстві охорони навколишнього середовища стурбовані тим, що громадяни можуть просто спалювати все, що їм попадеться під руку. Вони застерігають про дуже високий рівень забруднення, коли люди спалюють дрова, але не знають, як це робити правильно.
 
В агентстві додають, що тверді частинки можуть потрапляти глибоко в легені та спричиняти інфаркти, інсульти та астму, також ризик особливо гострий у міських районах. 
 
Недосвідченість також очевидна в Німеччині, де національна асоціація сажотрусів має справу з потоком запитів на підключення нових і старих печей, а клієнти запитують про спалювання кінського гною та інших незрозумілих видів палива.
 
Є також ознаки надмірного скуповування дров. У французькій компанії, яка виготовляє димоходи та виробляє деревне паливо, зазначили, що деякі клієнти купили дві тонни деревних гранул, тоді як зазвичай менше однієї тонни достатньо, щоб утримувати будинок протягом року. 
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09 10 2022 13:45
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