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Енергетична криза змінила ціни на газ в Європі – Bloomberg

30 травня 2023, 14:27
Енергетична криза змінила ціни на газ в Європі – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Ціна газу на TFT в Нідерландах впала до 24,17 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів).

Європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня більш як за два роки. Попит ще більше постраждав від рекордного використання сонячної енергії у Німеччині.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна газу на TFT у Нідерландах впала до 24,17 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів).

Ціни на газ продемонстрували найтриваліше зниження з 2007 року, падаючи протягом восьми тижнів. Це стало різким поворотом після енергетичної кризи, внаслідок якої минулого року ціни досягли безпрецедентного рівня. І зараз мало ознак того, що спад скоро припиниться.

Відновлювані джерела енергії також знижують навантаження на газ для вироблення електроенергії, а Німеччина у вихідні встановила рекорд використання сонячної енергії. Після війни в Україні країна більш ніж на десятиліття, до 2035 року, перенесла свою мету - перейти на 100% відновлювану енергію, щоб скоротити свою залежність від газу. BloombergNEF прогнозує, що до 2030 року вітрова та сонячна енергія досягне 76% від загального обсягу генерації.

Більша частина збільшення кількості сонячних установок у Європейському Союзі спрямована на те, щоб "відійти від дорогого викопного палива швидшими темпами та уникнути подальшого впливу стрибків цін на енергію та загроз безпеки, які сталися за останні 18-24 місяці", - сказала Сара Браун, керівник європейської програми в енергетичному аналітичному центрі Ember.

Запаси газу набагато більші, ніж зазвичай, на 68%, і, ймовірно, будуть повністю заповнені набагато раніше, ніж зазвичай. Це знизить більшу частину ризиків пропозиції на наступну зиму, чинячи подальший тиск на ціни.

Ціни на зріджений природний газ в Азії також впали до найнижчого рівня більш ніж за два роки, при цьому трейдери щосили намагаються визначити дно через попит, що вагається в Китаї, і достатньої пропозиції.

Нагадаємо, Європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки.

Європаенергетична кризаціни на газ

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