Енергетичний комітет ВР погодив законопроєкт про зниження "зеленого" тарифу

Комітет ВРУ з енергетики та ЖКП рекомендував до ухвалення проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, №3658".

Про це стало відомо під час засідання комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати з урахуванням підтриманих комітетом пропозицій у другому читанні та вцілому з необхідними техніко-юридичними правками", - сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Очікується, що завтра законопроєкт розглянуть у другому читанні.

Як повідомлялося, у червні уряд розпочав процес підписання меморандуму з інвесторами відновлюваних джерел енергії про реструктуризацію "зеленого" тарифу. Ряд найбільших асоціацій ВДЕ погодилися на цей документ, однак УАВЕ відмовилася приєднатися. Умови меморандуму: зменшення тарифів на 15% для СЕС та на 7,5% для ВЕС, також зупинка реалізації PrePPA договорів для сонячної генерації, перехід до аукціонної моделі для визначення тарифу з 1 липня. Вітрова енергетика збереже можливість реалізувати договори з гарантованим "зеленим" тарифом, які були підписані раніше, адже таких проєктів небагато.

На виконання умов меморандуму між урядом та "зеленими" інвесторами народні депутати збиралися розглянути законопроєкт про зниження "зеленого" тарифу.

Планується, що законопроєкт №3658 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” буде розглядатися на позачерговому засіданні парламенту 21 липня.

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