Інвестори в "зелену" енергетику позиватимуться до України - німецький бізнесмен

"Міжнародні інвестори розглядають можливість і готуються позиватися до міжнародних та арбітражних судів", - сказав бізнесмен, який інвестував у галузь відновлювальної енергетики України

За його словами, те, що зараз відбувається, є "великим розчаруванням". Шенвізнер нагадує, що лише у 2019 році близько 4 млрд євро було інвестовано в виробництво 4,500 МВт сонячної та вітрової енергетики в Україні при обіцянці встановленого фіксованого тарифу за вироблену кіловат-годину, який гарантувався законодавством до кінця 2029 року.

Перегляд урядом України режиму "зеленого" тарифу завдає суттєвого удару по інвесторах у галузь відновлюваної енергетики та може призвести до позовів іноземних інвесторів у міжнародних судах.

Про це заявив власник компанії Seraphim Power Крістіан Шенвізнер, повідомляє "Економічна правда"

"Міжнародні інвестори розглядають можливість і готуються позиватися до міжнародних та арбітражних судів", - сказав бізнесмен, який інвестував у галузь відновлювальної енергетики України.

За його словами, те, що зараз відбувається, є "великим розчаруванням". Шенвізнер нагадує, що лише у 2019 році близько 4 млрд євро було інвестовано в виробництво 4,500 МВт сонячної та вітрової енергетики в Україні при обіцянці встановленого фіксованого тарифу за вироблену кіловат-годину, який гарантувався законодавством до кінця 2029 року.

"Зараз, у 2020 році, операторам сонячної та вітрової систем фактично виплачено лише від 5 до 10 відсотків", - констатує інвестор.

Уряд України, зауважує він, заявивши восени минулого року про намір переглянути правила, понад 9 місяців не приймав жодних нових рішень щодо того, як має виглядати нова енергетика. Днями Верховна Рада підтримала без обговорення в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Цей проєкт планує знизити "зелені" тарифи на всі сонячні та вітрові турбіни. Тариф буде знижений ретроспективно, тобто також для існуючих та працюючих систем для постачання сонячної енергії на 15%, для вітряних - на 7,5%. Однак, зауважив підприємець, термін виплати компенсації не був продовжений. Це призводить до масованих втрат доходу упродовж усього періоду експлуатації систем, що також може призвести до банкрутства.

Шенвізнер зазначає, що така ситуація веде до того, що багато інвестицій вже "провалюються", інвестиційні позики не можуть бути погашені.

"Ми часто чуємо від керівників уряду, міністрів про важливість інвестицій, що все робиться для покращення клімату, для того, щоб переконати інвесторів, що вкладати в Україну варто і безпечно. Отже, цей випадок для України є драмою", - говорить Шенвізнер.

Як повідомляється, компанії з 13 країн - Бельгія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Норвегія, Південна Корея, Швеція, Туреччина, Великобританія та США - інвестували українські в проєкти сонячної енергії потужністю 3,5 ГВт та вітрові проєкти потужністю 650 МВт.

Нагадаємо, що Німеччина планує зафіксувати енергетичне партнерство з Україною до кінця року