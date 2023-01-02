Енергетики мають набір технічних рішень для забезпечення стабільності роботи системи - Галущенко

Енергетики вже напрацювали низку рішень для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак.

Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко.

"Наша енергосистема протягом майже 3 місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах", - зазначив Галущенко.

Він також наголосивв, що існує низка рішень як з точки зору фізичного захисту енергооб’єктів, так і технічного балансування системи. І ці рішення доводять свою ефективність.

У міністерстві повідомляють, що через значні ушкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими. А блекаут в Україні можливий лише в теорії.

"Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими й прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень", - додав Галущенко.

Раніше повідомлялось, що у Києві ввели аварійні відключення світла.