У Києві ввели аварійні відключення світла
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"У місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання", - уточнив він.
Водночас водопостачання Києва здійснюється в штатному режимі.
Нагадаємо, вночі у понеділок окупанти запустили кілька хвиль безпілотників, у низці міст України прогриміли вибухи. Над столицею вдалося збити 20 ворожих цілей. Один із уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі.
Раніше повідомлялось, що В Україні підрахували скільки повітряних тривог було за минулий за рік.