У Києві ввели аварійні відключення світла

Внаслідок нічних обстрілів Києва пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання", - уточнив він.

Водночас водопостачання Києва здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, вночі у понеділок окупанти запустили кілька хвиль безпілотників, у низці міст України прогриміли вибухи. Над столицею вдалося збити 20 ворожих цілей. Один із уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі.

Раніше повідомлялось, що В Україні підрахували скільки повітряних тривог було за минулий за рік.