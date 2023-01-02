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У Києві ввели аварійні відключення світла

02 січня 2023, 10:10
У Києві ввели аварійні відключення світла
Фото: bfm.ru
Внаслідок нічних обстрілів Києва пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання", - уточнив він.

Водночас водопостачання Києва здійснюється в штатному режимі.

Нагадаємо, вночі у понеділок окупанти запустили кілька хвиль безпілотників, у низці міст України прогриміли вибухи. Над столицею вдалося збити 20 ворожих цілей. Один із уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі.

Раніше повідомлялось, що  В Україні підрахували скільки повітряних тривог було за минулий за рік.

елекроенергіявіялові відключення

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