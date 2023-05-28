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Україна отримала допомогу від Румунії через дефіцит електроенергії

28 травня 2023, 12:48
Україна отримала допомогу від Румунії через дефіцит електроенергії
Причиною використання аварійної допомоги була нестача потужності українських електростанцій.

Україні вчора, 27 травня, увечері довелося розпочати імпорт електроенергії з Румунії. Причиною став дефіцит потужності електростанцій у країні.

Про це повідомляє "Укренерго" у Facebook.

У компанії наголосили, що нічна атака дронів не викликала нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Але у системі спостерігається дефіцит електроенергії.

"Вчора, 27 травня 2023 р. з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірній час ", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що аварійна допомога - ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.

"Поки що електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію бережливо. Експорт, як і вчора, не виробляється", - додали в компанії.

Ситуація з електроенергією

Варто зауважити, що в Україні влітку традиційно проводять ремонтну кампанію атомних енергоблоків. На цьому фоні в системі може виникати дефіцит електроенергії.

Раніше також повідомлялось, що європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки.

Укренергоелекроенергія

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