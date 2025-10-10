Посли G7 обговорили з Україною наслідки масованих атак рф по енергосистемі (оновлено)

До обговорення також долучилися представники провідних енергетичних компаній — "Нафтогаз України", "Укренерго" та "Енергоатом".

Посли країн "Групи семи" провели зустріч із в.о. міністерки енергетики України Світланою Гринчук, щоб узгодити подальші кроки після нової масштабної атаки росії на енергетичну інфраструктуру.

Про це дипломати повідомили у соцмережі X.

До обговорення також долучилися представники провідних енергетичних компаній — "Нафтогаз України", "Укренерго" та "Енергоатом". Основною темою зустрічі стали наслідки ударів по енергетичних об’єктах, підтримка України у відновленні критичної інфраструктури та координація міжнародної допомоги для посилення стійкості енергосистеми перед новими атаками.

Масштабні удари по енергетиці

Із початком осені росія розпочала нову хвилю атак на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми, зокрема в Чернігівській та Сумській областях. Масовані обстріли спричинили знеструмлення цілих районів і запровадження графіків відключень електроенергії.

Найскладнішою ситуація залишається на Чернігівщині, де пошкоджено інфраструктуру у Ніжині та Прилуках.

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з найпотужніших атак цієї осені. За словами президента Володимира Зеленського, росія випустила понад 450 дронів і понад три десятки ракет, цілеспрямовано б’ючи по об’єктах, що забезпечують нормальне життя українців. Унаслідок цього частина Києва та низка регіонів залишилися без електропостачання, транспорт працює зі змінами.

Міжнародна реакція

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел у дописі в X засудив дії Кремля та закликав посилити тиск на росію.

"Замість того, щоб серйозно ставитися до миру, путін залишає цивільне населення в холоді та темряві. З наближенням зими ми повинні посилити тиск на росію та збільшити підтримку України", — заявив дипломат.

Глава МЗС України Андрій Сибіга також закликав міжнародних партнерів до рішучої відповіді на удари рф по критично важливій цивільній інфраструктурі.

Міністр відзначив, що путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

"Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля", – написав міністр.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що нічна атака 10 жовтня вкотре "демонструє русскій мір на практиці".

"28 тисяч домогосподарств лишилися без електропостачання, води, горять будинки, поранені цивільні, загинув 7-річний хлопчик. Це боягузливо й по-нелюдськи", – прокоментував він.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен відзначила, що масштабні удари по енергетичній інфраструктурі почалися з наближенням зими.

"Внаслідок ударів минулої ночі загинув малий хлопець, десятки людей постраждали. росію слід притягнути до відповідальності. Ми підтримуємо Україну", – написала вона.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не писав власного допису, але ретвітнув інший з кадрами "чорних" вулиць Києва після ударів по ТЕЦ.

"Рішуче засуджую масштабну й прораховану російську атаку, один з найбільших ударів по енергетичній інфраструктурі України з початку війни", – зазначила єврокомісарка з питань рівності та готовності до надзвичайних ситуацій Аджа Лябіб, додавши, що Україна може розраховувати на допомогу ЄС.