ПОЛІТИКА

На одній із підстанцій загинув екскерівник "Укренерго" Олексій Брехт

21 січня 2026, 16:15
На одній із підстанцій загинув екскерівник
соцмережі
Він певний час очолював компанію після звільнення Кудрицького.

Внаслідок ураження струмом на одній із підстанцій "Укренерго" загинув колишній керівник компанії Олексій Брехт.

Про це повідомили в Міненерго.

"Обірвалося життя Олексія Брехта, людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора. У найтяжчі часи для нашої держави, коли ворог намагався занурити нас у темряву, Олексій Брехт взяв на себе колосальну відповідальність. Очолюючи НЕК "Укренерго" як т.в.о. голови правління у складний період 2024–2025 років, а згодом відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він робив усе можливе, щоб втримати систему. Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити", – йдеться у повідомленні.

"Страшна трагедія для родини українських енергетиків. Під час виконання професійних обов'язків загинув Олексій Брехт, член правління НЕК "Укренерго", – підтвердили в компанії ДТЕК.

У ДТЕК додали, що Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни та висловили співчуття рідним, близьким, колегам-енергетикам.

Олексій Брехт народився у 1978 році. З вересня 2024 року до червня 2025 року він був тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління "Укренерго".

УкренергозагибельОлексій Брехт

