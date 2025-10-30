За ексочільника "Укренерго" Кудрицького внесли заставу в понад 13 млн гривень
30 жовтня 2025, 15:55
Фото: Google
Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність узяти його на поруки.
Колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький зможе вийти з-під варти після того, як за нього внесли заставу розміром 13,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.
Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу напередодні. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність узяти його на поруки.
Водночас прокурор заявив, що, на думку слідства, підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань затримало колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у справі про шахрайське заволодіння грошима державного підприємства.
Як вважають правоохоронці, у 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем, посадовець вступив у змову з представниками приватної компанії.
За результатами закупівель сторони уклали два договори на понад 68 мільйонів гривень. Після цього держпідприємство переказало підряднику понад 13,7 мільйона гривень авансу, які фігуранти привласнили, пишуть у ДБР.