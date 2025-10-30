За ексочільника "Укренерго" Кудрицького внесли заставу в понад 13 млн гривень

Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність узяти його на поруки.

Колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький зможе вийти з-під варти після того, як за нього внесли заставу розміром 13,7 мільйона гривень.

Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу напередодні. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність узяти його на поруки.

Водночас прокурор заявив, що, на думку слідства, підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.