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ООН повідомила, скільки українці сиділи без світла через обстріли з боку російської армії

21 червня 2023, 17:49
ООН повідомила, скільки українці сиділи без світла через обстріли з боку російської армії
Фото з вільного доступу
Скоротилися також і обсяги виробництва електроенергії.

Українці загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії через російські масовані обстріли з жовтня до кінця 2022 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

Як зазначається, українці п’ять тижнів сиділи без світла через терористичні удар рф по критичній інфраструктурі в нашій державі.

"Пересічне українська домогосподарство загалом мало витримати п'ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних "Укренерго", - йдеться у звіті.

Там також повідомили, що протягом року здатність до виробництва електроенергії скоротилося на 61%.

Із загальної кількості 75 енергоблоків 6 були знищено, 16 пошкоджено, 1 перебуває під тимчасовим контролем рф. Ще 22 об’єкта не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

"Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії", - вважають експерти.

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