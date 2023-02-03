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"Енергоатом" купив турецькі електробуси, які дорожче українських

03 лютого 2023, 08:39
Фото: Facebook
Відокремлений підрозділ "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом" обрав переможцем тендеру на закупівлю 10 електробусів та 5 зарядних станцій ТОВ "Авто-Регіон", яке запропонувало турецькі електробуси Temsa та зарядні станції Vestel на третину дорожче, ніж український виробник.

За даними у системі Prozorro, підрозділ "Енергоатома" обрав турецькі електробуси, відхиливши пропозицію ТОВ "ЕлектронМаш", який пропонував електробуси власного виробництва та польські зарядні стації за 174 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 235,58 млн грн

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Замовник вказав причиною відхилення заявки виробника невідповідність умовам техспецифікації та іншим вимогам до предмету закупівлі. Зокрема, замовник зазначив, що надана інформація про серійне виробництво електробусів не відповідає вимогам техдокументації.

Відтак, замовник визнав переможцем тендеру його другого учасника – ТОВ "Авто-Регіон" (офіційний імпортер та дилер турецької Temsa), яке пропонувало електробуси Temsa та зарядні станції Vestel за 233,58 млн грн, у тому числі електроавтобуси за 224,66 млн грн (або 22,47 млн грн за один) та зарядні станції Vestel за 8,91 млн грн (1,78 млн грн за одиницю).

Обидва учасники надали довідку про рівень локалізації (у 2023 році має бути не нижче 15%), при цьому "ЕлектронМаш" вказав 40,28%, а "Авто-Регіон" – 15,98%. При цьому дилер турецької компанії зміг надати довідку про локалізацію лише з другої спроби на повторному тендері.

Наразі у Prozorro опубліковано намір укласти договір з "Авто-Регіоном".

Раніше керівник Енергоатома поставив під сумнів можливість створення буферної зони навколо ЗАЕС.

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