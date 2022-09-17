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Енергоатом відправив на ЗАЕС запчастини та паливо

Вчора, 16 вересня 2022 року, колона із 25 вантажівок ДП НАЕК Енергоатом, пройшовши ворожі блокпости, доїхала до Енергодару.
Енергоатом відправив на ЗАЕС запчастини та паливо

Про це повідомляє Енергоатом.

"Компанія забезпечила доставку в першу чергу необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти. Крім того, був відновлений незнижуваний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлені додаткові забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції", - йдеться у повідомленні.

Вантаж доставили водії Енергоатому, у тому числі з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Раніше повідомлялось, що керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї.

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17 09 2022 11:17
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