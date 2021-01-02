Е-паспорт у додатку «Дія» вже приймають у десяти українських аеропортах

У 10 аеропортах України для здійснення внутрішніх перельотів можна користуватися цифровою копією паспорту в додатку "Дія".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба державного сервісу послуг Дія у Телеграмі.

Зазначається, що нещодавно паспорт в додатку "Дія" почали приймати в аеропорту "Дніпропетровськ". "Минуло лише 3 дні від офіційного запуску, а вже 20% пасажирів скористалися е-паспортами", - відмічають в пресслужбі.

Відтак Дію для здійснення внутрішніх рейсів можна використовувати в аеропортах: "Бориспіль", "Київ" ім. Сікорського, "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" і "Дніпропетровськ".

Як повідомляв Укрінформ, презентація оновленого застосунку "Дія 2.0." відбулася 5 жовтня 2020 року. В нову версію "Дії" було додано понад 10 цифрових послуг.

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