Під час розробки проєкту про Дія.City адаптували найкращі світові практики - Федоров

Представники Мінцифри та Комітету з питань цифрової трансформації ВРУ вже провели робочу зустріч зі стейкхолдерами законопроєктів про Дія City

Під час розробки законопроєкту про Дія.City було адаптовано найкращі світові практики та залучено національних та міжнародних спеціалістів.

Як передає "Укрінформ", про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.

За його словами, представники Мінцифри та Комітету з питань цифрової трансформації ВРУ вже провели робочу зустріч зі стейкхолдерами законопроєктів про Дія City. "Спеціальний правовий режим Diia City стане однією з найкращих податкових систем у світі. Він створює комфортні умови для розвитку IT-бізнесу та залучить мільярдні інвестиції в країну", - наголосив Федоров.

Він також зазначив, що Мінцифри не виступатиме як регулятор ринку і не планує ставати регулятором у подальшому.

2 листопада 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та №4305 "Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки".

Мінцифри на початку червня минулого року анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни. Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнес-процесів.

Нагадаємо, що у жовтні Мінцифри та Інститут когнітивного моделювання розпочали співпрацю у сфері диджиталізації