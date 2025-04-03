Польща передала Україні ще 5 тисяч терміналів Starlink

Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, з них найбільше - 29 500 - саме від Польщі.

Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Вони мають забезпечити надійний зв'язок у закладах критичної інфраструктури та на прифронтових територіях.

Про це заявив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, нові термінали Starlink забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен, - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.

"Старлінки" допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини", - зазначив міністр.

Він додав, що через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний. Тому Starlink мають допомогти у цій ситуації.

Міністр розповів, що завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, з них найбільше - 29 500 - саме від Польщі.

"Вдячні віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість. Завдяки міжнародній підтримці продовжуємо залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, що на початку березня між представниками США та Польщі виникла суперечка щодо Starlink для України. Генеральний директор SpaseX і голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявив, що Starlink є ключовою для української армії і, якщо вимкнути її термінали, то "лінія фронту ЗСУ розвалиться".

У відповідь на це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Starlink для України оплачує Варшава, і якщо Маск відключить термінали, то контракт буде розірвано.