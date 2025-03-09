В Польщі відреагували на заяви Маска щодо Starlink

Зранку мільярдер вкотре пригрозив відключити ЗСУ від своєї системи.

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Ілона Маска про ймовірне відключення Starlink для української армії, адже доступ для українських підрозділів оплачує Польща.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

"Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько $50 млн на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", - йдеться в дописі.

Раніше розробник і мільярдер Ілон Маска заявив, що Starlink є ключовим фактором для української армії і без нього "лінія фронту б завалилася". Бізнесмен стверджує, що "буквально викликав путіна до фізичного бою один на один з Україною", але тепер втомився від "бійні".

Зранку ми писали, що він заявив, що весь український фронт завалиться, якщо я відключу свої системи Starlink.