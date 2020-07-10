Мінцифри та Інститут когнітивного моделювання розпочали співпрацю у сфері диджиталізації

Сторони також співпрацюватимуть в організації всеукраїнських подій, участі в міжнародних заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу України у світі

Як зазначено в повідомленні на сайті міністерства, команда інституту працюватиме над стратегічними процесами та побудовою успішного бренду Мінцифри в Україні та світі.

Міністерство цифрової трансформації України та Інститут когнітивного моделювання уклали меморандум про співпрацю в напрямах цифровізації, інновацій, розвитку цифрової економіки та стратегії створення цифрової держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в повідомленні на сайті міністерства, команда інституту працюватиме над стратегічними процесами та побудовою успішного бренду Мінцифри в Україні та світі.

"Інститут когнітивного моделювання та Мінцифри сконцентрують свої зусилля на створенні стратегії просування ідей цифрової трансформації, їх популяризації, підтримці досягнень у сфері диджиталізації та формуванні цифрової держави", - наголошується в повідомленні.

Сторони також співпрацюватимуть в організації всеукраїнських подій, участі в міжнародних заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу України у світі, залученні міжнародних партнерів, розвитку е-бізнесу в Україні, а також прискоренні "диджитал-прориву" держави.

"Ми вже зробили потужний прорив у сфері державних послуг, заощаджуємо час та кошти українців під час оформлення документів, прибираємо черги, бюрократичні процеси та корупційні схеми. Для того щоб цифрова трансформація України відбувалася ефективніше, а продукти та послуги міністерства були добре впізнаваними та зрозумілими для людей, потрібна комунікація на стратегічному рівні", - констатував віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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