Мінцифри та Інститут когнітивного моделювання розпочали співпрацю у сфері диджиталізації
Міністерство цифрової трансформації України та Інститут когнітивного моделювання уклали меморандум про співпрацю в напрямах цифровізації, інновацій, розвитку цифрової економіки та стратегії створення цифрової держави, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як зазначено в повідомленні на сайті міністерства, команда інституту працюватиме над стратегічними процесами та побудовою успішного бренду Мінцифри в Україні та світі.
"Інститут когнітивного моделювання та Мінцифри сконцентрують свої зусилля на створенні стратегії просування ідей цифрової трансформації, їх популяризації, підтримці досягнень у сфері диджиталізації та формуванні цифрової держави", - наголошується в повідомленні.
Сторони також співпрацюватимуть в організації всеукраїнських подій, участі в міжнародних заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу України у світі, залученні міжнародних партнерів, розвитку е-бізнесу в Україні, а також прискоренні "диджитал-прориву" держави.
"Ми вже зробили потужний прорив у сфері державних послуг, заощаджуємо час та кошти українців під час оформлення документів, прибираємо черги, бюрократичні процеси та корупційні схеми. Для того щоб цифрова трансформація України відбувалася ефективніше, а продукти та послуги міністерства були добре впізнаваними та зрозумілими для людей, потрібна комунікація на стратегічному рівні", - констатував віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Читайте також: В Україні проаналізують вплив відкриття даних на різні галузі економіки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО Sony назвала дату виходу PlayStation 5
- ВІДЕО У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ