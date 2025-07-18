В Україні планують створити аналог департаменту Маска DOGE

Українська ініціатива має на меті підвищити ефективність використання державних коштів і впровадити інноваційні підходи до управління бюджетом у країні.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск українського аналога американського департаменту DOGE, який у США займався скороченням державних видатків.

Про це він повідомив у соцмережі Threads.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що DOGE — це тимчасова урядова організація США, створена виконавчим указом президента Дональда Трампа. Її головна мета — оптимізація та скорочення бюджетних витрат. Хоча її діяльність підтримували республіканці, зокрема за участю мільярдера Ілона Маска, DOGE критикували за можливі порушення законодавства та перевищення повноважень.

Ілон Маск покинув роботу в DOGE у травні 2025 року, зазначивши, що його місія у цій структурі завершена.

Українська ініціатива має на меті підвищити ефективність використання державних коштів і впровадити інноваційні підходи до управління бюджетом у країні.