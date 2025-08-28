Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Україна обговорює обмін бойовими даними зі союзниками та розширює використання ШІ – Reuters

28 серпня 2025, 12:54
Фото з вільного доступу
Україна прагне стати полігоном для міжнародних оборонних компаній, отримавши майже 1000 заявок на випробування нових продуктів, з яких 50 вже прибувають в країну.

Міністерство цифрової трансформації України розглядає можливості обміну даними з поля бою зі своїми міжнародними партнерами.

Про це заявив міністр Михайло Федоров в інтерв’ю Reuters, назвавши зібрані за час війни масиви інформації однією з "карт" Києва для зміцнення позицій у переговорах про підтримку.

"Дані, які ми маємо у своєму розпорядженні, безцінні для будь-якої країни", — зазначив Федоров, додавши, що Україна поки дуже обережно підходить до їхнього обміну. За словами міністра, великі набори даних критично важливі для навчання моделей штучного інтелекту, зокрема у військовому секторі.

З початку повномасштабного вторгнення Україна зібрала величезну кількість статистики з полів бою та мільйони годин аерозйомки, що стали основою для застосування ШІ у військових операціях. Системи штучного інтелекту допомагають сканувати аерофотознімки та супутникові зображення для пошуку цілей, на пошук яких людині знадобилися б десятки годин.

Федоров також повідомив, що Україна прагне стати полігоном для міжнародних оборонних компаній, отримавши майже 1000 заявок на випробування нових продуктів, з яких 50 вже прибувають в країну.

Крім військових застосувань, технологія від американської компанії Palantir допомагає визначати безпечні місця для бомбосховищ у школах та пріоритетні території для розмінування. За його словами, нині 80–90% російських цілей знищуються за допомогою дронів, що значно більше порівняно з 2024 роком, коли цей показник становив близько 70% для військ і 75% для транспортних засобів.

Федоров підкреслив, що Україна формує власну політику обміну даними, щоб максимально ефективно використовувати цю інформацію для оборони та міжнародного співробітництва.

війнадроништучний інтелектМихайло Федоров

