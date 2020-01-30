Епідемія китайського коронавірусу не вплине на економічні показники України - Нацбанк
Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу за підсумками рішення щодо облікової ставки в України, повідомляє "Громадське".
"Наразі нічого надзвичайного у порівнянні з попередніми епізодами (попередніми спалахами вірусів - ред.) не відбувається. Наразі вважається, що це не буде мати значного впливу на стандартні, довгострокові показники", - повідомив Сологуб.
Він додав, що епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів. Водночас Сологуб зазначив, що акції фармацевтичних компаній зростають.
Читайте також: Китайський коронавірус продовжить обвалювати ціни на зернові та олійні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?