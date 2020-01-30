Епідемія китайського коронавірусу не вплине на економічні показники України - Нацбанк

Епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів

У Національному банку України не очікують, що спалах китайського коронавірусу вплине на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу за підсумками рішення щодо облікової ставки в України, повідомляє "Громадське".

"Наразі нічого надзвичайного у порівнянні з попередніми епізодами (попередніми спалахами вірусів - ред.) не відбувається. Наразі вважається, що це не буде мати значного впливу на стандартні, довгострокові показники", - повідомив Сологуб.

Він додав, що епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів. Водночас Сологуб зазначив, що акції фармацевтичних компаній зростають.

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