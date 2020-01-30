Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Епідемія китайського коронавірусу не вплине на економічні показники України - Нацбанк

Епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів
У Національному банку України не очікують, що спалах китайського коронавірусу вплине на макроекономічні показники України у довгостроковій перспективі.
Епідемія китайського коронавірусу не вплине на економічні показники України - Нацбанк Фото: Інтерфакс

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу за підсумками рішення щодо облікової ставки в України, повідомляє "Громадське".

"Наразі нічого надзвичайного у порівнянні з попередніми епізодами (попередніми спалахами вірусів - ред.) не відбувається. Наразі вважається, що це не буде мати значного впливу на стандартні, довгострокові показники", - повідомив Сологуб.

Він додав, що епідемія вірусу дещо вплинула на боргові облігації країн, що розвиваються, погіршивши їхню привабливість для інвесторів. Водночас Сологуб зазначив, що акції фармацевтичних компаній зростають.

Читайте також: Китайський коронавірус продовжить обвалювати ціни на зернові та олійні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2020 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.