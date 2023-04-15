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ПОЛІТИКА

Е-повістки в рф можуть означати підготовку до тривалої війни — МО Британії

15 квітня 2023, 12:22
Е-повістки в рф можуть означати підготовку до тривалої війни — МО Британії
Джерело: volynnews
Британські розвідники вважають, що ці нововведення дозволять російській владі карати росіян за ухилення від служби.

Введення електронних повісток в армії у росії дозволить місцевій владі усунути можливість ухилятися від призову, що існував під час роздачі паперових повісток. Крім цього, це нововведення може бути частиною довгострокового підходу до ведення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє міністерство оборони (МО) Великої Британії на своєму Twitter у суботу, 15 квітня.

Відомство зазначає, що оскільки дані призовників тепер пов'язані з іншими державними послугами у цифровому вигляді, уряд зможе карати їх за ухилення, обмежуючи права на працевлаштування та виїзд за кордон.

"Наразі росія дає пріоритет набору додаткових добровольців. Однак цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до забезпечення кількості особового складу, оскільки росія очікує тривалого конфлікту в Україні", - йдеться у повідомленні.

Розвідка вказує на те, що нові заходи набудуть чинності пізніше цього року і не прив'язані до конкретних термінів нової хвилі примусової мобілізації.

Нагадаємо, Держдума рф у вівторок, 11 квітня, підтримала поправки, які забороняють виїзд із росії для громадян, які підлягають призову на військову службу, з дня отримання ними повістки та до явки у військкомат.

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