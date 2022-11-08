НОВИНИВиконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ера дешевих авіаквитків за 10 євро закінчилася - Ryanair
Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років
Фото: з вільного доступу
Про це він заявив радіо BBC.
О'Лірі зазначив, що ера квитків за 10 євро закінчилася. Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно 40 євро торік до приблизно 50 євро протягом наступних п’яти років.
"Немає сумніву, що на нижньому рівні ринку наші справді дешеві розрекламовані тарифи - за один євро, за 0,99 євро, навіть за 9,99 євро - я думаю, ви не побачите таких тарифів протягом наступних кількох років", - сказав він у програмі BBC Radio 4 Today.
Водночас О'Лірі вважає, що люди продовжуватимуть часто літати, незважаючи на зростання вартості життя.
Оскільки в останні десятиліття вартість авіаквитків стала нижчою, кількість рейсів збільшилася, і все більше людей здійснюють короткі перельоти за кордоном на додаток до щорічної відпустки. Такі авіакомпанії, як Ryanair, Easyjet, Vueling та Wizz Air, боролися за надання недорогих послуг.
Нині на комерційні авіарейси припадає близько 2,4% глобальних викидів CO2 і сектор зіштовхується з необхідністю зменшити свій вплив на клімат, включаючи кампанії, спрямовані на те, щоб переконати людей перейти на залізничні та автомобільні перевезення.
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