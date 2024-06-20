Китай власноруч руйнує фундамент, на якому стоїть російська економіка.

Ера нафтових імперій, таких як росія, схоже, добігає кінця. Китай на наших очах завершує енергетичну революцію, відсуваючи нафту на другий план і виводячи вперед сонячну енергетику.

Про це пише к олумніст авторитетного бізнес-видання Bloomberg Девід Фіклінг.

Він зазначає, що більшість людей хоча б колись чули про такі компанії як Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, ConocoPhillips та Eni – великі нафтові компанії, які за свій вплив на світову енергетику у минулому столітті назвали "Сімома сестрами".

Разом з тим більшість людей ніколи не чули про Tongwei, GCL Technology Holdings, Xinte Energy, Longi Green Energy Technology, Trina Solar, JA Solar Technology та Jinko Solar – великі китайські компанії, які спеціалізуються на технологіях сонячної енергетики.

"Якщо перші назви є знайомими гігантами, а другі маловідомі, ви можете переосмислити своє ставлення до компаній, які забезпечують світ енергією. З розумної точки зору, останні є такими ж значущими, якщо не більшими, ніж нафтові імперії", – пише колумніст. Він наводить статистику, відповідно до якої виробники обладнання для електростанцій вже впритул наблизилися до нафтових гігантів, якщо підрахувати обсяги чистої енергії, яку можна отримати з продукції саме цих компаній – видобутої нафти та з сонячних панелей.

Однак за іншими показниками нафтові компанії вже починають відставати. Наприклад, за обсягами виробництва енергії на одиницю інвестицій. Розробка нафтової свердловини потребує певних вкладень, які потім забезпечать надходження нафти протягом певного строку. Так само будівництво сонячної електростанції потребує вкладень, щоб потім тривалий час отримувати майже безкоштовну енергію.

Зрештою запаси нафти у свердловині вичерпаються, а обладнання сонячної електростанції зноситься – в обох випадках будуть потрібні нові інвестиції для розробки нового родовища нафти і для модернізації сонячної електростанції. Але вже зараз компанії сонячного сектору випереджають нафтові компанії за обсягами енергії, яку вони забезпечать до початку нового циклу таких інвестицій.

"Будь-яке порівняння між нафтою та сонячною енергією можна критикувати за порівняння яблук з апельсинами. Але якщо ви купуєте яблука та апельсини, ви часто отримуєте етикетку з інформацією про те, скільки калорій вони містять. І ми повинні зробити те саме для екзаджоулів, які забезпечує нафта і сонячний бізнес. Фрукти, паливо та електрика – все це в кінцевому підсумку забезпечує вимірюваний потік енергії", – пише оглядач.

На останок він додає, що саме нафта в значній мірі забезпечила геополітичний вплив США, росії та країнам Перської затоки в попередні десятиліття. В майбутньому такий вплив даватиме сонячна енергетика, а тут сьогодні домінує Китай.