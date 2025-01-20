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ПОЛІТИКА

Ердоган і Фіцо закликали до справедливого миру в Україні

20 січня 2025, 20:21
Ердоган і Фіцо закликали до справедливого миру в Україні
Фото: aa.com.tr
Під час переговорів погодилися з необхідністю встановити справедливий і міцний мир в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели зустріч у понеділок, 20 січня. Під час переговорів погодилися з необхідністю встановити справедливий і міцний мир в Україні.

Про це вони заявили під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі.

"Звісно, ми обговорили війну в Україні, яка наразі зачіпає всю Європу... Перш ніж конфлікт посилиться, необхідно встановити справедливий і міцний мир в Україні", - розповів Ердоган.

За його словами, він планує підтримувати контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом для обговорення війни в Україні та її закінчення.

"Трамп раніше говорив, що він закінчить російсько-українську війну. Ми, в Туреччині, готові виконати свою частину роботи для завершення війни. Я планую порушити це питання в моїх дискусіях із Трампом", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше словацька опозиція запропонувала скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть питання про вотум недовіри уряду прем'єра Роберта Фіцо.

Раніше Фіцо погрожував припинити експорт електроенергії до України. Так він захотів "відповісти" на припинення транзиту російського газу через українську територію.

війнаРоберт ФіцоРеджеп Таїп Ердоганпідтримка України

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