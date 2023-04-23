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ПОЛІТИКА

Ердоган напередодні виборів представив новітні турецькі танки

23 квітня 2023, 20:21
Ердоган напередодні виборів представив новітні турецькі танки
Фото: aa.com.tr
Це перша бойова машина такого класу, створена на потужностях турецької промисловості.

Танк "New Altay", розроблений промисловістю Туреччини, був доставлений Збройним силам країни для завершення випробувань.

Про це повідомляє турецький портал Ahaber з посиланням на виступ президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Ердоган, який був присутній на церемонії передачі танка, зробив кілька заяв. Зокрема, за його словами "зовнішня залежність танка становить 20 відсотків". На 80% Altay створений з використанням продукції турецього ВПК.

"Ми успішно налагодили виробництво великої кількості транспортних засобів. Знову поставили на озброєння нашої армії самохідні гаубиці. У нас дуже широкий асортимент продукції. Крім цього, ми виробляємо системи озброєння та протитанкові боєприпаси для наших бронеавтомобілів. На щастя, ми задовольнили всі наші потреби в галузі наземних транспортних засобів", - розповів Ердоган.

Також президент Туреччини повідомив, що "випробування техніки в зоні конфлікту пройшло успішно". Він подякував інженерам та всім працівникам, які брали участь у виготовленні перших зразків перспективного танка.

Як відомо, 14-го травня в Туреччині відбудуться президентські вибори. Перед ними Ердоган дав багато популістичних обіцянок - зокрема, він оголосив про безкоштовний газ для громадян протягом одного місяць після виборів.

ЕрдоганТуреччинатанки

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