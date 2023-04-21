Ердоган пропонує безкоштовний газ перед виборами – Reuters

Щоправда безлімітним безкоштовний газ буде лише один місяць - до оголошення результатів виборів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер оголосив про початок надходження газу з родовищ Чорного моря в енергетичну систему країни та пообіцяв забезпечити домогосподарства безкоштовним блакитним паливом напередодні виборів 14 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Церемонія була останньою спробою уряду продемонструвати великі енергетичні та інфраструктурні проекти напередодні виборів, які, як показують опитування громадської думки, Ердоган може програти після двох десятиліть перебування при владі.

Після цього терміну безкоштовними упродовж року будуть 25 кубометрів на місяць. Цього, за словами Ердогана, вистачить для приготування їжі та нагрівання води.

На першому етапі з родовища Сакар'я постачатимуть 10 млн кубометрів газу на добу, а на другому – 40 млн кубометрів. Турецький президент зазначив, що проект покриватиме 30% потреб країни у газі.

Президентські та парламентські вибори є найбільшим виборчим викликом для лідера сучасної Туреччини, який найдовше керує ним, після того, як криза вартості життя підірвала підтримку Ердогана. Опозиційний кандидат Кемаль Кілічдароглу лідирує в опитуваннях.

Нагадаємо, Туреччина переходить на власний природний газ, видобутий у Чорному морі.