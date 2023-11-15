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Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою – Reuters

15 листопада 2023, 16:28
Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою – Reuters
Фото: Прямий
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою і закликав ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу пояснити, чи має ізраїльська сторона ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters.

"Я чітко кажу: Ізраїль - це терористична держава", - заявив Ердоган у середу на засіданні Партії справедливості та розвитку, яку він очолює.

Ердоган, говорячи про події в Секторі Гази, заявив, що, "якщо Ізраїль продовжить масові вбивства, в усьому світі його засудять як терористичну державу", - заявив Ердоган. 

Турецький президент закликав Нетаньягу пояснити, чи справді Ізраїль має ядерну зброю. 

"Я звертаюся до Нетаньягу: є у вас ядерна зброя чи ні? Ви погрожуєте атомною бомбою", - додав Ердогана.

Міністр у справах Єрусалима і спадщини Аміхай Еліяху в інтерв'ю з журналістам однієї з ізраїльських радіостанцій зазначив, що Ізраїль "міг би просто скинути атомну бомбу на Газу".

Нетаньягу після цих висловлювань відсторонив Еліяху від засідань кабінету міністрів, а сам Еліяху заявив, що його слова були метафорою.

Також в кінці жовтня Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі. Ізраїль він назвав "воєнним злочинцем".

 

ІзраїльзаяваЕрдоган

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