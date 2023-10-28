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ПОЛІТИКА

Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі. Ізраїль він назвав "воєнним злочинцем"

28 жовтня 2023, 19:25
Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі. Ізраїль він назвав
Фото: Прямий
Також він повторив своє твердження про те, що Хамас — не терористична організація, і назвав Ізраїль окупантом.

У Туреччині, у місті Стамбул проходить один із найбільших пропалестинських мітингів, на захід приїхав президент країни Реджеп Ердоган. 

Про це повідомляє Reuters.

"Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб зреагувати на нього. Ми розповімо всьому світу, що Ізраїль — воєнний злочинець. Ми готуємося до цього. Ми оголосимо Ізраїль воєнним злочинцем", — заявив Ердоган.

Також він повторив своє твердження про те, що Хамас — не терористична організація, і назвав Ізраїль окупантом.

Ердоган запросив усіх турків взяти участь у мітингу, заявивши, що «майорітиме тільки наш прапор і прапор Палестини». Його Партія справедливості та розвитку, яка й організувала захід, прогнозувала, що на ньому буде понад мільйон людей.

Після заяв Ердогана міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився повернути з Туреччини дипломатичних представників, "щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем та Туреччиною".

СтамбулЕрдоганХамас: Ізраїль

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