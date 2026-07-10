Ердоган подарував усім лідерам НАТО іменні револьвери після саміту в Анкарі
10 липня 2026, 11:11
Фото: X / Magyar Péter
Так Ердоган хотів продемонструвати оборонну промисловість своєї країни.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наприкінці саміту НАТО в Анкарі подарував лідерам країн Альянсу іменні револьвери з бойовими патронами.
Про це пише Reuters.
Так Ердоган хотів продемонструвати оборонну промисловість своєї країни. На знімках, оприлюднених лідерами НАТО, видно, що це, ймовірно, Gumusay .357 Magnum – рідкісний шестизарядний револьвер, виготовлений турецьким виробником зброї MKE у 1990-х роках.
Його помістили у дерев’яну коробку з зображенням прапора Туреччини та логотипу НАТО, а також написом "Gumusay –перший пістолет револьверного типу, виготовлений у нашій країні" турецькою та англійською мовами. Речник прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повідомив, що всім лідерам Альянсу подарували однакову модель, на стволі якої вигравіювані їхні імена.
Помічник президента Польщі Кароля Навроцького повідомив, що його револьвер очікує на митне оформлення в аеропорту Варшави і буде зберігатися у відповідному місці.
"Звісно, ніхто з нього стріляти не буде", – додав він.
Нідерланди та Швеція доставлять свої револьвери до посольств у Анкарі. А подарунок Італії вже зберігається в урядовій резиденції разом з іншими державними подарунками. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, жартома зауважив, що"мені здалося, що мій подарунок, кленовий сироп, дещо поступається" турецькому подарунку.
"Я хотів би заспокоїти канадців – зброю від мене тримають подалі", – заявив він на пресконференції, додавши, що револьвер було знешкоджено і що він, можливо, опиниться в національному військовому музеї.