Ердоган подарував усім лідерам НАТО іменні револьвери після саміту в Анкарі

Так Ердоган хотів продемонструвати оборонну промисловість своєї країни.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наприкінці саміту НАТО в Анкарі подарував лідерам країн Альянсу іменні револьвери з бойовими патронами.

Так Ердоган хотів продемонструвати оборонну промисловість своєї країни. На знімках, оприлюднених лідерами НАТО, видно, що це, ймовірно, Gumusay .357 Magnum – рідкісний шестизарядний револьвер, виготовлений турецьким виробником зброї MKE у 1990-х роках.

Його помістили у дерев’яну коробку з зображенням прапора Туреччини та логотипу НАТО, а також написом "Gumusay –перший пістолет револьверного типу, виготовлений у нашій країні" турецькою та англійською мовами. Речник прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повідомив, що всім лідерам Альянсу подарували однакову модель, на стволі якої вигравіювані їхні імена.