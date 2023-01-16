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ПОЛІТИКА

Ердоган назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО

16 січня 2023, 08:22
Ердоган назвав умову для схвалення членства Швеції в НАТО
Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: islam.ru
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої буде схвалено меморандум про входження Швеції в НАТО
Ердоган заявив, що його країна схвалить меморандум тільки після того, як Швеція видасть 130 терористів, повідомляє TRT.
 
"Ми сказали Швеції, що для схвалення меморандуму про входження до НАТО вони повинні видати нам близько 130 терористів. Вони цього не зробили", – сказав він.
 
Нагадаємо, у кінці квітня 2022 року стало відомо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. 
 
Прем'єр-міністри двох країн заявили раніше, що вони обговорюють це питання, стверджуючи, що вторгнення росії в Україну змінило "увесь ландшафт безпеки" в Європі та "різко сформувало мислення" у північному регіоні Європи.
 
У росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО. Також Дмитро Медведєв погрожував ядерною зброєю країнам, якщо ті вступлять до Альянсу.
 
18 травня 2022 року Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.
 
Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.
 
У липні минулого року повідомлялося, що Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ у Північноатлантичний альянс (НАТО). 
 
Крім того, Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.
 
ТуреччинаШвеціяНАТОРеджеп Таїп Ердоган

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