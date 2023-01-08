Швеція не може виконати вимоги Туреччини щодо її вступу до НАТО разом із Фінляндією

Попри те, що претензії Туреччини стосуються виключно Швеції, Фінляндія не погодиться на окрему ратифікацію її вступу

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває для розблокування вступу Швеції і Фінляндії до НАТО, пише SVT.

Коментуючи на прес-конференції меморандум, підписаний між Філяндією, Швецією і Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося.

"Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення - у руках Туреччини", - заявив прем’єр.

Він висловив переконання, що рано чи пізно Анкара ратифікує вступ, але відмовився прогнозувати, коли це може статися.

"Тут грають роль багато факторів: і внутрішньополітичні, і спроможність Швеції довести, що ми серйозно кажемо те, що кажемо", - зазначив він.

За цим виступив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, який заявив, що попри те, що претензії Анкари стосуються виключно Швеції, Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу завершували окремо.