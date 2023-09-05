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ПОЛІТИКА

Ердоган обіцяє добрі новини щодо Чорноморської зернової ініціативи – ЗМІ

05 вересня 2023, 15:14
Ердоган обіцяє добрі новини щодо Чорноморської зернової ініціативи – ЗМІ
Фото: aa.com.tr
Президент Туреччини планує обговорити запити росії з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку.

Найближчим часом будуть добрі новини щодо "зернової угоди".

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спілкування з журналістами, повідомляє Анадолу у вівторок, 5 вересня.

Ердоган висловив надію на досягнення найближчим часом "хороших результатів" щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, які "виправдають очікування".

Туреччина тісно контактує з ООН щодо відновлення "зернової угоди", заявив Ердоган, додавши, що обговорить питання з генсеком ООН у Нью-Йорку.

Ердоган заявив, що росія має два особливі запити: "Один - це підключення Россельхозбанка до системи SWIFT, а другий - страхування суден, що використовуються в перевезеннях".

За його словами, генсек ООН запропонував механізм посередництва для участі росії у "зерновій угоді" без прямого підключення російських банків SWIFT.

Нагадаємо, Ердоган зустрічався з путіним у Сочі 4 вересня. Перед переговорами Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо зернової угоди, однак не зміг переконати путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Варто зазначити, що Ердоган протягом кількох місяців розповсюджував інформацію про те, що путін нібито має намір приїхати до Туреччини. У результаті турецький президент сам полетів на територію росії.

ПутінЕрдоганвійна в Українізернова ініціатива

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