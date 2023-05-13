Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ердоган обіцяє передати владу мирним шляхом, якщо програє – Bloomberg

13 травня 2023, 15:39
Ердоган обіцяє передати владу мирним шляхом, якщо програє – Bloomberg
Фото: aa.com.tr
Коментарі Ердогана пролунали невдовзі після того, як його головний суперник Кемаль Киличдароглу розкритикував президента.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що визнає результати недільних виборів, незалежно від того, хто стане переможцем.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Керівна партія та її союзники вважатимуть будь-який результат виборів легітимним і зроблять все, що вимагає демократія", – сказав Ердоган в телевізійному інтерв'ю в п'ятницю пізно ввечері.

Коментарі Ердогана пролунали невдовзі після того, як його головний суперник Кемаль Киличдароглу розкритикував президента і його союзників за ознаки небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

Раніше в п'ятницю Киличдароглу звинуватив росію в спробі вплинути на результат виборів, що Кремль заперечив.

Перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі. За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів. Така ситуація означає, що переможця, скоріш за все, визначатимуть у другому турі 28 травня.

вибориТуреччинаЕрдоган

Останні матеріали

Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Cуспільство
Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Переклад iPress – 13 травня 2023, 09:23
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється