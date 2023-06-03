Ердоган офіційно став президентом Туреччини

Скоро він має оголосити склад нового уряду.

Реджеп Таїп Ердоган офiцiйно розпочинає свій третій термін на посаді президента Туреччини після того, як переміг у другомі турі виборів минулого тижня. У турецькій столиці Анкарі відбулася церемонія складання присяги.

Про це повідомляють агентства Anadolu та Al Jazeera.

Інагурація пройшла в будівлі парламенту – Великих національних зборів. Після неї Ердоган відвідав усипальницю засновника й першого президента Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, а потім повернувся в президентський палац, де пройде вечір за участі десятків лідерів інших країн. За даними Al Jazeera у Анкарі зараз перебувають близько 80 представників міжнародної спільноти.

Пізніше в суботу, 3 червня, Ердоган також має оголосити склад нового турецького уряду, якому належить, зокрема, впоратися з економічними проблемами в державі.

"Ми віримо, що ці вибори, на яких президентська система уряду отримала вотум довіри, відкрили двері нової ери для нашої нації", – заявив повторно обраний лідер Туреччини.

Він запевнив, що продовжить розвивати державу та прославляти її у світі, реалізовуючи "бачення століття Туреччини".