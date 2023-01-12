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ПОЛІТИКА

Ердоган поговорить з путіним і Зеленським про гуманітарний коридор

12 січня 2023, 19:14
Ердоган поговорить з путіним і Зеленським про гуманітарний коридор
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: uapress.info
Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч у четвер анонсував телефонну розмову турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана з українським і російським візаві Володимиром Зеленським і владіміром путіним.
 
Турецький омбудсмен повідомив журналістам, що звернувся до Ердогана з проханням підтримати створення гуманітарного коридору між росією та Україною. Він сказав, що президент Туреччини привітав це прохання.
 
"Якщо ми зможемо досягти успіху після такої зустрічі, якщо ми зможемо досягти успіху у взаємному обміні пораненими в росії або Україні, обміні дітьми або жінками, це буде одним із найбільш значущих аспектів цієї зустрічі", – додав Малкоч, маючи на увазі зустріч омбудсменів України та рф в Анкарі.
 
Він додав, що адміністрація турецького президента вже почала необхідну роботу для створення гуманітарного коридору.
 
"Хотів би оголосити, що наш президент проведе телефонну розмову і з паном Зеленським, і з паном путіним сьогодні або завтра з цього питання. Після цього – справа за нами. Будемо разом координувати", – сказав омбудсмен Туреччини.
 
Напередодні Ердоган заявив, що Туреччина підтримує відкриття гуманітарного коридору для тих, хто отримав поранення у війні росії проти України.
 
Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку формулі миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті "Групи двадцяти" в листопаді 2022 року.
ТуреччинаВійна з РФ

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