Матеріали:
Теми:

Туреччина підтримує українську формулу миру – глава МЗС Чавушоглу

10 січня 2023, 19:18
Туреччина підтримує українську формулу миру – глава МЗС Чавушоглу
УНІАН
Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилась запроваджувати проти росії санкції.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сьогодні висловив підтримку формулі миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у листопаді 2022 року.

Очільник МЗС Туреччини наголосив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру, пише Anadolu.

"Безумовно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще", – зазначив він.

"Але існують нові умови й реалії. росія зараз висловлює готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", – додав Чавушоглу.

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилась запроваджувати проти росії санкції, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.


війнаТуреччинаУкраїнамирформула

Останні матеріали

Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 23:01
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється