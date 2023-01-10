Туреччина підтримує українську формулу миру – глава МЗС Чавушоглу

Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилась запроваджувати проти росії санкції.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сьогодні висловив підтримку формулі миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у листопаді 2022 року.

Очільник МЗС Туреччини наголосив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру, пише Anadolu.

"Безумовно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще", – зазначив він.

"Але існують нові умови й реалії. росія зараз висловлює готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", – додав Чавушоглу.

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовилась запроваджувати проти росії санкції, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.