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Ердоган провів розмову із Зеленським

05 січня 2023, 17:58
Ердоган провів розмову із Зеленським
Фото: Команда Зеленського / Facebook
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 5 січня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, сторони обговорили посередництво Анкари у питанні миру між рф та Україною.

Про це повідомляє Hurriyet.

Також лідери двох країн обговорили надання Україні гуманітарної допомоги та підтримки для відновлення енергетичної інфраструктури.

"Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між росією та Україною", - пише видання.

Крім того, президент Туреччини заявив про готовність його країни зробити дипломатичний внесок для прискорення вирішення проблеми, що виникла навколо Запорізької АЕС, а також підтвердив продовження роботи з обміну полоненими між Україною та рф.

Зеленський також розповів про переговори з Ердоганом.

"Поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Торкнулися тем співпраці у сфері безпеки, зокрема щодо ЗАЕС - загарбників там не повинно бути, обміну військовополоненими, розвитку зернової угоди. Був радий почути, що Туреччина готова брати участь у реалізації нашої "формули миру" , - зазначив глава української держави у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Лідери обговорили війну в Україні.

війнаПутінзеленськийЕрдоганрозмова

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