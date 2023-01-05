Телефонну розмову з путіним провів Ердоган: перші деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Лідери обговорили війну в Україні.

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, а також регіональні питання, зокрема російсько-українську війну та ситуацію в Сирії.

У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Турецький президент також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".

Щодо енергетичних питань Ердоган сказав, що рф і його країна зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу в Туреччині, й підкреслив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше.