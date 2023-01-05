Матеріали:
Теми:

Телефонну розмову з путіним провів Ердоган: перші деталі

05 січня 2023, 12:37
Телефонну розмову з путіним провів Ердоган: перші деталі
Ердоган і Путін. Фото: minval.az
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним. Лідери обговорили війну в Україні.
 
Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, а також регіональні питання, зокрема російсько-українську війну та ситуацію в Сирії.
 
У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.
 
Турецький президент також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".
 
Щодо енергетичних питань Ердоган сказав, що рф і його країна зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу в Туреччині, й підкреслив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше.
 
війнаТуреччинаСиріяПутінпереговориЕрдоган

Останні матеріали

У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється