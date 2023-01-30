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ПОЛІТИКА

Ердоган пригрозив Швеції "шокуючим" посланням щодо вступу до НАТО

30 січня 2023, 08:39
Ердоган пригрозив Швеції
Фото: Прямий
Президент Туреччини також нагадав, що Анкара передала Стокгольму перелік членів Робочої партії Курдистану, які нібито переховуються в країні

Туреччина може надіслати Фінляндії послання щодо членства країни в НАТО, яке шокує Швецію.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на заявку Фінляндії на вступ до НАТО раніше, ніж Швеції. Про це він сказав у неділю, 29 січня, під час спілкування зі студентами.
 
"Ми можемо надіслати Фінляндії інше повідомлення (за заявкою країни на вступ до НАТО - ред.), і Швеція буде шокована, коли його побачить. Але Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція", - заявив Ердоган.
 
Президент Туреччини також зазначив, що країна вже не така, якою була 20, 30 і навіть 40 років раніше і тому з нею треба рахуватись. Також він нагадав, що Анкара передала Стокгольму перелік членів Робочої партії Курдистану, які нібито переховуються у Швеції.
 
"Ми надали Швеції список зі 120 осіб і сказали їм видати цих терористів у своїй країні. Якщо ви не видасте їх, вибачте", - зауважив Ердоган, маючи на увазі тристоронню угоду Туреччини зі Швецією та Фінляндією про виконання передумов для кандидатства в НАТО.

Ранвше iPress повідомив, що Туреччина відклала зустріч у тристоронньому форматі щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки не бачить у цьому сенсу.

 
 
ТуреччинаНАТОтерористикурдиЕрдоган

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