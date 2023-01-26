Туреччина скасувала зустріч щодо вступу в НАТО Швеції та Фінляндії

Причина - інцидент зі спаленням Корану у Швеції

Туреччина відклала зустріч у тристоронньому форматі щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки не бачить в цьому сенсу, передає "Укрінформ" із посиланням на міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

"За нинішніх умов тристороння зустріч не має сенсу. Вона була відкладена тому, що нинішня ситуація вплинула б на неї, атмосфера не була б здоровою. Ми також бачимо, що Швеція не зробила серйозних кроків для дотримання домовленості", - сказав міністр.

Чавушоглу також наголосив, що спалення Корану у Швеції, було злочином на грунті ненависті та расистським актом, й шведський уряд співучасником.

За його словами, однією з цілей організаторів провокації є запобігання вступу Швеції в НАТО.

Раніше у Стокгольмі відбулася акція, організована ультраправим політиком Расмусом Палуданом. Під час акції він спалив Коран біля посольства Туреччини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що заявка Фінляндії на членство в НАТО може бути розглянута без прив'язки до аналогічної заявки Швеції.