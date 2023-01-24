Фінляндія може подати заявку в НАТО без Швеції

Але вступ разом залишається в пріоритеті

Заявка Фінляндії на членство в НАТО може бути розглянута без прив'язки до аналогічної заявки Швеції, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекку Хаавісто в інтерв'ю Yle.

Такий варіант можливий за умови, якщо "заявка Швеції довго не розглядатиметься".

"Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу", - заявив Хаавісто.

Хаавісто наголосив на тому, що цей сценарій розвитку подій, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО разом, залишається в пріоритеті.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває для розблокування вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.