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Ердоган розповів, чому відпустив "азовців" попри домовленості з путіним

12 липня 2023, 19:53
Ердоган розповів, чому відпустив
Фото: Прямий
Його про це попросив президент Володимир Зеленський.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав дозвіл на повернення до України командирів-захисників "Азовсталі", бо його про це попросив Зеленський. А росіяни хоч і обурювалися, але недовго.

Про це Ердоган заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".

Він запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали "Азовсталь", мають лишатися у Туреччині до кінця війни, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та рф. А Туреччина лише надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

За словами Ердогана, від віддав "азовців" лише через те, що Зеленський про це попросив.

"Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів", – сказав турецький президент.

Утім, він не вважає, що це вплинуло на відносини з рф.

"Спершу росія обурилася, а потім все перейшло в позитив", – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з путіним у вересні.

Нагадаємо, що 8 липня 2023 року в Україну з Туреччини несподівано повернулися п'ятеро командирів-захисників Маріуполя та комбінату "Азовсталь": командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), старший офіцер "Азову" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади Нацгвардії України Денис Шлега.

 

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