Ердоган сам поїде до путіна – ЗМІ

До України їде головний радник Ердогана Акіф Чагатай Килич. Також очікується візит в Україну та рф міністра закордонних справ Хакана Фідана, стверджують джерела.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається відвідати росію для зустрічі з путіним і обговорення "зернової угоди".

Про це повідомило турецьке видання Yeni Şafak з посиланням на близькі до адміністрації Ердогана джерела.

"Майбутній візит президента Ердогана до росії має вирішальне значення з погляду досягнення домовленості", – йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується, що "Туреччина вважає новий маршрут без росії нездоровим".

Можливі дати візиту Ердогана до росії поки не називають. Але повідомляється, що до України їде головний радник Ердогана Акіф Чагатай Килич. Також очікується візит в Україну та рф міністра закордонних справ Хакана Фідана.

Як відомо, 2 серпня президенти Туреччини і росії провели телефонну розмову, під час якої домовилися про підготовку можливої зустрічі. Пізніше Ердоган повідомив про можливість візиту путіна до Туреччини. За його словами, точну дату візиту поки що не визначено і буде погоджено дипломатичними каналами.

У свою чергу ЗМІ стверджували, що зустріч Ердогана і путіна відбудеться у останній тиждень серпня.